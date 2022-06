Camilla de Lucas participou do jantar beneficente organizado por Thaynara OG - Reprodução/Twitter

Publicado 28/06/2022 17:04

Rio - Camilla de Lucas se juntou aos famosos que prestigiaram o jantar beneficente organizado pela influenciadora Thaynara OG , na noite desta segunda-feira. Após impressionar com a beleza no evento, a ex-BBB usou o Twitter, nesta terça-feira, para revelar quanto pagou pelo vestido prata cheio de brilhos que usou na recepção feita para os convidados do São João da Thay, que começa hoje, em São Luís, no Maranhão.