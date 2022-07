Claudia Raia diz que Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota - Montagem/Instagram/Leo Martins

Publicado 30/06/2022 21:56

São Paulo - A atriz Claudia Raia demonstrou incômodo ao comentar que sempre lembram da relação que ela viveu com o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP). Em conversa no programa "Saia Justa", do GNT, Raia acabou entregando que Marisa Monte perdeu a virgindade com o ex-ator pornô.

Ao falar que não aguentava mais ser associada com Frota, Raia deu detalhes da relação que Marisa viveu com o deputado. "Eu passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco esse peso", deixou escapar.

Surubão de noronha? babado de famoso? Olha o que o tema sobre fetiche fez @Luaxavier e @ClaudiaRaia contarem no #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/hFNPLa4z9S — Canal GNT (@canalgnt) June 30, 2022

As apresentadoras caíram no riso enquanto Raia continuou o papo. Frota e Marisa namoraram na década de 80. Ele conheceu Marisa enquanto fazia uma peça do diretor Miguel Falabella e garantiu que chegou a morar com a artista. Já Claudia Raia foi casada com Alexandre Frota de 1986 a 1989.

