Malvino Salvador diz que Guilherme Leicam usou a língua em cena de beijoReprodução/YouTube/Instagram

Publicado 13/07/2022 16:08

Rio - Malvino Salvador abriu o jogo sobre os bastidores do beijo que trocou com Guilherme Leicam, quando os dois fizeram par romântico na novela "A Dona do Pedaço", em 2019. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o ator de 46 anos revelou que o colega acabou usando a língua durante a gravação da cena que foi ao ar no último capítulo da novela.

"A gente fez o beijo uma porrada de vezes, em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão. Só que o chupão, você pode fazer um beijo técnico sem botar a língua, sem nada. Pô, estou respeitando todas as minhas pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua... Eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei, que p*rra é essa... Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Entrou uma língua gelada", brincou o ator, que participou do programa ao lado da esposa, Kyra Gracie.

Em seguida, Malvino citou o nervosismo de Leicam durante a filmagem: "Eu falei assim: 'pô, está querendo tirar uma casquinha de mim, brother?!' Mas ele estava nervoso, e na hora resvalou a língua", explicou.

A fala do galã repercutiu na web e chegou a Guilherme que comentou uma postagem no Instagram, dando sua versão do momento: "Poxa, lá na hora ele falou que tinha gostado do meu beijo (risos)", escreveu o ator de 31 anos.