Claudia Rodrigues almoçou com a namorada Adriana BonatoFoto: Daniel Delmiro/AgNews

Publicado 13/07/2022 16:51

Rio - Claudia Rodrigues comemorou o primeiro mês de namoro com Adriane Bonato nesta quarta-feira (13). O mais novo casal almoçou em um restaurante na Gávea, Zona Sul do Rio. A atriz foi quem assumiu publicamente o romance entre as duas e pediu a ex-empresária em casamento