Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram flagrados juntos pela primeira vez - Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram flagrados juntos pela primeira vezReprodução/Instagram

Publicado 13/07/2022 17:35

Rio - Wanessa Camargo foi flagrada com Dado Dolabella, nesta quarta-feira, pela primeira vez desde tiveram início os boatos de que os dois estariam juntos . O suposto casal foi visto em Goiás, segundo imagens divulgadas pelo "Balanço Geral SP", da Record TV. No vídeo, a cantora sai de um carro e é seguida pelo ator, que surge de muletas.

fotogaleria

De acordo com um primo de Wanessa, a cantora já teria assumido o namoro com o ator para a família, após se divorciar do empresário Marcus Buaiz. "Todo mundo sabe que eles estão juntos", declarou Nathan Camargo ao podcast "A Hora da Venonosa", no fim de junho. Dado e Wanessa já haviam se relacionado entre 2000 e 2004, tendo um namoro marcado por idas e vindas.

Ao vivo no #BalançoGeral: imagens exclusivas mostram o casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella, pela primeira vez, após reconciliação #AHoraDaVenenosa



➡ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/Mf0ZBsbrDQ — Balanço Geral (@balancogeral) July 13, 2022