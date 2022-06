Wanessa Camargo no Faustão na Band - reprodução de vídeo

Publicado 18/06/2022 15:46

Rio - Wanessa Camargo e o pai, Zezé di Camargo, participaram do 'Faustão na Band', na noite desta sexta-feira. Na atração, os dois abriram o coração. Recém-separada, a cantora falou sobre o fim de seu relacionamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, no início deste mês, ao ser questionada pelo apresentador sobre o assunto. “Quando Zezé separou, como foi a sua conduta com o seu pai. E agora você separa, como está o seu pai com você?”, quis saber Fausto Silva.

Sem jeito, Wanessa preferiu citar a separação dos pais. “Em relação ao meu pai, durante a separação, eu sempre tentei conversar com ele e estar ao lado dos dois. Nunca estar de um lado ou de outro. Filho não separa, então minha relação com eles sempre foi muito forte. Inclusive agora, durante a pandemia, ficamos muito mais próximos do que já fomos durante toda a vida. Minha mãe sempre foi mais próxima da gente, porque meu pai viajava muito, mas depois da separação ele teve que vir atrás, se ele não ligasse ou aparecesse, a gente não se via”, comentou.

Em seguida, a cantora disse entender mais a relação dos pais depois de se casar e deixou claro que sua prioridade, no momento, são seus filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7. "Quando eu casei, compreendi isso melhor. Um casamento é entre duas pessoas. Se a gente conseguir ter maturidade, carinho, respeito por toda a história que a gente criou sempre, os filhos vão lidar com isso de forma tranquila, que é minha prioridade hoje. Cuidar dos meus dois pequenos. Pra eles está sendo mais difícil que pra mim. Depois eu cuido de mim”, disse.

'A mãe dos meus filhos vai ser sempre minha família'

Na atração, Zezé também não perdeu a oportunidade e refletiu sobre seu divórcio e de Zilu, em 2014, e o da filha, este ano. "A separação é traumática pra todo mundo, porque é uma família. O que eu não admito é falarem que quando um casamento acaba, é falarem que o casal destruiu a família. Não! A família vai sempre existir. A mãe dos meus filhos vai ser sempre minha família, ela não é mais minha mulher, mas é minha família. Nesses momentos, a família até se fortalece, porque precisa estar mais junto. A família para mim é a instituição mais importante na vida dos seres humanos. Por que não viver todo mundo bem?”, pontuou.

