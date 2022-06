Claudia Rodrigues e Adriane Bonato na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio - Dan Delmiro / Agnews

Publicado 18/06/2022 10:56

Rio - Claudia Rodrigues e a namorada, Adriane Bonato, foram clicadas em clima de romance nas areias da praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado. Apaixonadas, as duas trocaram vários beijinhos. De biquíni, a humorista curtiu uns momentos de descanso sentada em uma cadeira enquanto a empresária surfava. O novo casal do pedaço ainda encontrou o ator Romulo Arantes Neto no local. Os três posaram juntinhos para uma foto feita por um paparazzo.

Após dez anos de amizade e parceria profissional, Claudia e Adriane decidiram iniciar o romance depois de uma declaração de amor feita pela atriz no último dia 7, através das redes sociais. "Quero viver com ela pro resto da minha vida", disse a humorista.