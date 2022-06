Claudia Leitte celebrou os fãs da comunidade LGBTQIA - Reprodução/Instagram

Claudia Leitte celebrou os fãs da comunidade LGBTQIA Reprodução/Instagram

Publicado 18/06/2022 20:52

Rio - Claudia Leitte decidiu homenagear seus fãs no Mês do Orgulho LGBTQIA+. A cantora optou por um look com as cores do arco-íris para se apresentar no terceiro dia do evento 'Micareta SP', que acontece na Arena Anhembi, em São Paulo. "Vamos celebrar vocês, #MicaretaSP!", escreveu no Instagram.