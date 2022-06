Paula Amorim com o filho, Theo - Reprodução/Instagram

Publicado 18/06/2022 16:56

Rio - Paula Amorim publicou neste sábado (18) uma selfie amamentando o filho recém-nascido, Theo. O bebê, que nasceu na última quinta-feira em São Paulo, é fruto do relacionamento da influenciadora com o arquiteto Breno Simões. O casal se conheceu durante a participação no 'BBB 18'.

fotogaleria "Bom dia com o meu bezerrinho", escreveu Paula. Nos Stories, a ex-BBB revelou detalhes do parto do primeiro filho. "Foi rápido, foi humanizado, com o maior carinho do mundo. Tudo perfeito [...] Até agora estou em êxtase", celebrou. "Estou super bem. Foi parto normal e estamos aqui super felizes e realizados", completou.

Paulo Amorim relatou que sentiu contrações por volta das 12h e que sua bolsa estourou às 15h30. O casal chegou ao hospital às 18h e o pequeno Theo veio ao mundo às 19h56 do dia 16 de junho.