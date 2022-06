Romulo Arantes Neto e Mari Saad trocam beijos em praia do Rio

Rio - Romulo Arantes Neto e Mari Saad aproveitaram a manhã deste sábado para ir à praia. Nas areias de São Conrado, na Zona Sul, o casal foi clicado no maior clima de romance e trocou vários beijinhos. Eles também jogaram frescobol juntos e deram um mergulho no mar. De biquíni, a influenciadora digital chamou a atenção com sua boa forma. Cheio de disposição, o ator pegou algumas ondas e mostrou que manda bem no surfe. Romulo e Mari assumiram publicamente o romance em março deste ano.

