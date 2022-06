​Famosos prestigiam estreia de peça de Eliane Giardini e Marcos Caruso

Rio - Eliane Giardini e Marcos Caruso reuniram um verdadeiro time de famosos na estreia da peça, 'Intimidade Indecente', no teatro Renaissance, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mell, marcaram presença no local. A apresentadora Adriane Galisteu, o marido, Alexandre Iodice, Lu Grimaldi, Vera Holtz e Filipe Bragança também prestigiaram a produção.

A peça fala sobre a relação de um casal na faixa dos 60 anos. Eles decidem se separar depois da relação ficar desgastada com a rotina. No entanto, após cada um seguir para um lado, eles se reencontram e tem algumas recaídas. Nessas idas e vindas, Mariano (Marcos Caruso) e Roberta (Eliane Giardini) descobrem que o sentimento entre eles ainda permanece vivo e faz com que se entendam mais do que com qualquer outra pessoa de fora. Assim, com o passar dos anos, os dois resistem cada vez menos à presença do outro em sua vida novamente.

Relatar erro