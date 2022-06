Luísa Sonza foi entrevistada pela repórter Vivian Alecy - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza foi entrevistada pela repórter Vivian AlecyReprodução/Instagram

Publicado 18/06/2022 15:50

Rio - Durante entrevista para o 'Aratu Tá On', programa da afiliada do SBT em Salvador, Luísa Sonza levou uma cantada da repórter, Vivian Alecy. No bate papo, a cantora afirmou que é importante admirar a pessoa com quem se relaciona e ganhou uma resposta descontraída da repórter.

fotogaleria "Se você for ficar com alguém, se você for ter algo alguém, é importante que ela seja sua fã e você fã dela", afirmou. A repórter brincou com a resposta. "Sendo assim, sou muito sua fã, Luísa", devolveu. Luíza Sonsa riu da situação e abraçou a repórter. "O não eu já tinha, vim atrás da humilhação", disse Vivian.

Confira: