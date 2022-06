João Gordo detalhou antiga briga com Dado Dolabella - Reprodução

João Gordo detalhou antiga briga com Dado DolabellaReprodução

Publicado 18/06/2022 17:58

Rio - João Gordo relembrou durante entrevista para o podcast 'Mais que Oito Minutos', apresentado por Rafinha Batos, a briga que teve com Dado Dolabella há mais de 20 anos. O desentendimento aconteceu na época que João Gordo apresentava um programa na MTV.

fotogaleria "O primeiro folgado que gritar com bafo na minha cara, eu ia dar uma chulapa. 'Mas você não bateu no Dado Dolabella'. É outra situação", afirmou. "Foi bom não ter batido porque senão eu ia perder o emprego. Se eu tivesse encostado a mão naquele cara... Aquilo foi divulgado quatro anos depois de acontecido. Foi em 99 e soltaram em 2003. Eles soltaram só quando a MTV lançou o site deles, pra chamar audiência", entregou.

O apresentador ainda contou que ouviu muitas ofensas devido ao episódio. "Eu estava na Espanha, na casa do Roberto Carlos, jogador, e aí soltaram isso aqui no Brasil. Parece que tinha acontecido tudo de novo aquela treta. Bombou quando aconteceu em sites de fofoca, todo mundo me xingando porque eu era um monstro, o Shrek, e ele o príncipe. Eu ouvi muita coisa."