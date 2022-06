Eliana abriu o jogo sobre convívio com os apresentadores do SBT - Reprodução/Youtube

Publicado 18/06/2022 18:51

Rio - Eliana abriu o jogo sobre o relacionamento com os colegas do SBT durante entrevista para 'O Pod é Nosso!', comandado por Carlos Alberto de Nóbrega, e sua esposa, Renata Domingues. A apresentadora afirmou que a relação com os outros apresentadores da emissora é somente profissional.

fotogaleria "Não tem uma convivência, assim como as pessoas imaginam que eu tenho uma convivência com o Carlos [Ratinho] ou com o Celso. A gente está ali para trabalhar mesmo. A gente só não bate ponto, mas todo o resto é uma profissão normal", esclareceu.

Eliana ainda falou sobre o convívio com Silvio Santos, dono e apresentador do SBT. "Estamos na televisão, então nossa exposição é diferente, mas é uma profissão com todas as suas questões e responsabilidades como qualquer outra. O Silvio vem com essa missão. Ele é super pontual, é um baita profissional, entra no estúdio, grava e vai embora. Tenho muito respeito pelo meu ofício. O Silvio é isso, ele faz o trabalho dele e vai para a casa dele cumprir as outras obrigações", disse.