Juliana Paes cita Velho do Rio em look inspirado em Anitta - Reprodução/Instagram

Juliana Paes cita Velho do Rio em look inspirado em AnittaReprodução/Instagram

Publicado 13/07/2022 21:16

São Paulo - Juliana Paes divertiu a web ao posar com look inspirado em Anitta. Vestida com biquíni e camiseta inspirados no clipe de "Girl From Rio", a atriz publicou uma foto nesta quarta-feira (13) com uma referência à novela "Pantanal".

fotogaleria

Ao invés de "Garota do Rio" em inglês, a camiseta de Juliana Paes tinha escrito "Velho do Rio", em referência ao personagem de Osmar Prado. "Girl from Rio Bonito! A prova de que eu saí de Pantanal, mas Pantanal não sai de mim", escreveu a atriz na publicação.



Juliana Paes viveu Maria Marruá na primeira fase da trama. Além do clipe, o look foi usado por Anitta na capa da música.

Veja as fotos de Juliana Paes:

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.