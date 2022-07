Karoline Lima nega ter feito lipo após parto de Cecília - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 17:22 | Atualizado 22/07/2022 17:25

Rio - Karoline Lima usou as redes sociais para esclarecer as dúvidas dos fãs sobre seu rápido emagrecimento após dar à luz Cecília, no último dia 10. A ex-esposa do jogador Éder Militão negou ter feito uma lipoaspiração logo depois do parto, como suspeitavam alguns internautas depois de ver as fotos em que a influenciadora ostentava a barriga sequinha em menos de uma semana após o nascimento de sua primeira filha

"Vi que saiu em alguns 'Instagrams' a recuperação do meu corpo. Alguns dos comentários me fizeram rir. Teve muita gente falando que eu tinha feito lipo depois do parto. Pari e fiz lipo ali mesmo. Jamais! Primeiro, que eu ia estar cheia de cinta, de dor e hematoma. E não é verdade", declarou a modelo, nos Stories do Instagram.

Em seguida, Karoline explicou que já passou pelo procedimento estético no passado, mas destacou que a cirurgia não tem efeitos duradouros por si própria. "Tenho lipo, de uns anos atrás, e isso ajuda bastante na minha recuperação ser mais rápida. Mas lipo não é milagre. Tem que cuidar com alimentação, exercícios", comentou.

"Outras pessoas também falaram que era um desserviço mostrar a minha recuperação (no pós-parto). Não concordo. Eu sempre mostro tudo aqui da minha vida, do bom e do ruim. Jamais a minha intenção é gerar comparação. Não quero influenciar ninguém a comer isso ou fazer aquilo, até porque não estou fazendo nada", finalizou Karoline.