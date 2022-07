Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Rafa KalimannReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 16:06 | Atualizado 22/07/2022 16:09

Rio - Rafa Kalimann surpreendeu os seguidores ao aparecer com os cabelos mais curtos. A mudança de visual da influenciadora trata-se de uma peruca que foi usada durante uma sessão de fotos realizada nesta sexta-feira (22).

fotogaleria

No Instagram Stories, a vice-campeã do "BBB 20" compartilhou o momento em que seus longos cabelos são trançados para a colocação da peruca. Nos comentários da foto publicada com o novo visual, a ex-BBB recebeu elogios de várias famosas. "Linda", elogiou Gabriela Prioli. "Perfeita", afirmou Larissa Manoela. "Deusa", escreveu Deborah Secco.