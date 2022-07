Marília Mendonça ganha EP póstumo na véspera do dia que completaria de 27 anos - Reprodução

Publicado 22/07/2022 12:42 | Atualizado 22/07/2022 12:47

Rio - Quem é rainha nunca perde a majestade! Nesta sexta-feira (22), Marília Mendonça completaria 27 anos e logo cedo se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais, com mais de 126 mil tweets de homenagens. A cantora morreu dia 5 de novembro do ano passado, aos 26 anos, em um acidente áereo em Minas Gerais.

Primeiro lugar, esse é o lugar da RAINHA.



DECRETOS REAIS — Rebanho da Rainha (@rebanhodamm) July 20, 2022

"Os desejos da rainha continuarão sendo atendidos", dizia a publicação nas redes sociais oficiais da cantora. "A partir de 20/07/2022, todos serão contemplados com uma série de presentes e acontecimentos em memória de Marília Mendonça e seu legado real", acrescentou.

"Marília partiu, mas deixou uma lista de 'vontades', que intitulamos como 'Decretos Reais' para serem cumpridos ao longo do ano. Os primeiros estão aí, manter seus lançamentos e sua voz ao alcance de todos e ver a mãe com seu próprio espaço", destaca a assessoria de Marília.

Decretos Reais não é apenas um EP, um lançamento ou uma simples série de postagens comemorativas.

É uma compilação de desejos, sonhos e planos deixados por Marília Mendonça que serão desenvolvidos em parceria entre Família e Work Show. — marília mendonça (@MariliaMReal) July 21, 2022

No canal de dona Ruth Moreira, mãe de Marília, foi disponibilizado um especial de aniversário, uma reunião entre grandes nomes do sertanejo que se juntaram para homenagear a eterna Rainha da Sofrência. No registro, o irmão da cantora, João Gustavo, e seu parceiro Dom Vitor, se reúne com Murilo Huff, Henrique Casttro, Luiza (da dupla com o falecido Maurílio) e as duplas Hugo e Guilherme, Maiara e Maraisa, Vitor e Luan.

Também faz parte dos projetos comemorativos de aniversário o lançamento da primeira obra biográfica feita depois da morte de Marília. Escrito pelo jornalista Bruno Ribeiro, o livro descortina a vida da cantora desde o início, revive o auge e a revolução comandada por ela dentro do sertanejo, e deixa registrado o legado e a influência de Marília Mendonça na música brasileira.

O próximo lançamento póstumo da artista já foi anunciado por Ludmilla, que anunciou que a música "Insônia", em parceria com a cantora, será divulgada no dia 12 de agosto.

“Insônia” Ludmilla e Marília Mendonça

12 de agosto — LUDMILLA (@Ludmilla) July 21, 2022

Além dos fãs, muitos amigos famosos tiraram o dia para homenagear quem foi Marília Mendonça, que ainda jovem se tornou uma lenda reconhecida como líder do subgênero musical feminejo.

Hoje o dia vai ser um pouco mais dificil do que os outros… pra nós que estamos aqui morrendo de saudade, porque aí no céu eu sei que a festa vai ser grande! pic.twitter.com/Wllp3wHssy — Murilo Huff (@murilohuff) July 22, 2022 Hoje estaríamos comemorando o aniversário da nossa eterna rainha, Marília Mendonça. Foi uma honra ter conhecido essa mulher tão maravilhosa e que só trouxe coisas boas pra vida das pessoas. Hoje tá tendo festa por lá! Saudades eternas! Nós e o Brasil inteiro te amamos! pic.twitter.com/EzFOMPVWZ6 — Matheus & Kauan (@matheusekauan) July 22, 2022 Quando se tem uma amizade verdadeira, nossas demonstrações de afeto se tornam muito naturais. É espontâneo que aconteçam em vida, e nós buscamos isso… pic.twitter.com/YWiH2yhaDz — Maraisa (@Maraisa) July 21, 2022 Marília Mendonça segue com o dom de trazer alegria e talento para o nosso dia a dia, que coisa linda esse EP. Eternamente nossa rainha!! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) July 22, 2022 A Marília conseguiu travar o Spotify, essa mulher sempre será a maior — Dra. Deolane (@Dra_Deolane) July 22, 2022