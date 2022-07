Anitta atualiza fãs sobre seu pós-operatório - Reprodução do Instagram

Publicado 22/07/2022 11:18 | Atualizado 22/07/2022 11:24

Rio - Anitta usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira, para atualizar os fãs sobre seu pós-operatório. A cantora, que foi recentemente diagnosticada com endometriose, submeteu-se a uma cirurgia para tratar do problema , que causa fortes cólicas, dores após relações sexuais e também, pode provocar a infertilidade.

"Sei que vocês estão esperando eu aparecer mas está difícil, viu?", iniciou Anitta no Twitter. "Esse pós é insuportável! Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim", desabafou a artista.

Há pouco tempo, Anitta revelou aos seguidores que foi diagnosticada com a doença, que é acarretada pela deslocação do endométrio - tecido que reveste o útero - para outras partes do corpo, causando um estado inflamatório crônico. A cantora alertou os seguidores sobre a importância de pesquisarem mais sobre o assunto, que é pouco falado, apesar de ser um problema comum no Brasil.

"Pesquisem, galera. A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia", explicou

"Procurem mais de um médico, mais de uma opinião. Se um não resolver, vai para outro, até resolver! Não é normal a gente viver com essa dor assim para sempre [...] Endometriose. Pesquisem artigos sérios no Google (ainda é um assunto 'meio' novo, então, não tem tanta informação), mas um médico especialista nisso também vai conseguir te ajudar", aconselhou na época.