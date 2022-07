Gustavo Mendes critica Leo Lins em podcast - Reprodução de vídeo

Publicado 22/07/2022 10:13

Rio - Gustavo Mendes fez duras críticas ao humorista Leo Lins ao falar sobre liberdade de expressão, em entrevista ao Gatilho Podcast, apresentado por Guilherme Vai que Cola e Renan Karacol, no Youtube. O comediante foi demitido do SBT, no início deste mês, após fazer uma piada sobre uma criança com hidrocefalia durante um stand-up e citar o Teleton.

"Liberdade de expressão, ela não pressupõe ser babaca, ser cruel, misógino, homofóbico, capacitista como ele [Leo Lins] foi", começou Gustavo. "A questão do Leo Lins é que ele tem uma imensa qualidade de ser comediante, mas uma pequena capacidade em escrever boas piadas, ele é ruim nisso! Tanto que as pessoas não falam: ‘olha que engraçado o que o Leo Lins falou’, as pessoas falam ‘olha o que ele falou", completou o ex-humorista da TV Globo.

Famoso também por interpretar sátiras de Dilma Rousseff, o artista ainda opinou: “Talvez eu falar dele aqui, esteja dando uma moral que ele não merece! Porque ele é ruim! Não é pelo o que ele fala, o comediante tem liberdade para poder falar o que quiser, o que o comediante não pode é ser, é sem graça! E ele é sem graça, é só isso! Qual é o erro do Leo Lins? É ser ruim!”.

Nesta quinta-feira, dia 21, Leo Lins voltou a se pronunciar sobre a polêmica após receber o apoio de Danilo Gentili, no 'The Noite', do SBT: "Perco o emprego, mas não perco os amigos. Encontrar uma amizade verdade é mais difícil e cada vez mais raro. De todos da equipe eu vou ter muita saudade. Que vocês continuem assistindo o programa", desabafou.

Entenda o caso:

Leo Lins deixou o time de contratados do SBT após se envolver em uma grande polêmica. O humorista fez uma piada sobre uma criança com hidrocefalia durante um stand-up e citou o Teleton. A declaração foi muito criticada pelos internautas.

A AACD também se manifestou sobre o assunto e repudiou a atitude de Léo através de uma publicação no Twitter."A AACD repudia veementemente a 'piada' feita por Leo Lins em vídeo divulgado recentemente nas redes sociais do comediante. Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de 'crianças com vários tipos de problemas' e mostra desrespeito aos moradores do Ceará", dizia um trecho do comunicado, publicado no Instagram.