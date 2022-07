Yasmin Brunet desabafa nas redes sociais sobre não confiar em ninguém - Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet desabafa nas redes sociais sobre não confiar em ninguémReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2022 09:14 | Atualizado 22/07/2022 09:14

Rio - Yasmin Brunet, filha de Luíza Brunet, usou as redes sociais, na última quinta-feira, para rebater críticas sobre ter mudado sua maneira de se comportar. A modelo, que já foi casada com Gabriel Medina, alegou ter adquirido muitas desconfianças após ter sofrido com a falsidade alheia.

"Vocês falam que eu mudei e mudei mesmo. Não espero mais o melhor de ninguém. Não sou 'good vibes'. Não vejo nada cor-de-rosa. Mudei muito pela quantidade de merd* que eu passei, que vocês não fazem nem ideia. Acho que depois de tudo o que aconteceu nos últimos tempos, eu não confio em ninguém. Nunca mais", desabafou via Twitter.

Ao explicar os motivos da falta de confiança naqueles que a cercam, Yasmin também falou, sem citar nomes, de sua amizade com uma mulher que a decepcionou, referindo-se a ela como uma "cobra criada". "Confie na sua intuição e não espere o melhor de ninguém. Nossa, tem gente que não merece nem um segundo do seu tempo.... Hoje em dia, amizade não vale nada. Percebi que ser de verdade, não vale nada. A maioria da galera 'paga pau' para personagem e não está nem sabendo", criticou. "Uma das coisas que mais falta hoje em dia: palavra. Não é por nada, não, mas mulher consegue ser absurdamente maldosa quando quer... Quanta cobra criada. Imagina você se abrir com uma pessoa, contar tudo, ela te dar 'apoio' e depois ir por trás e estragar tudo... Mais uma prova para não confiar em ninguém", finalizou.

Após o desabafo de Yasmin, internautas começaram a especular que ela estaria falando de Jade Picon, que já foi associada à cobra píton por fãs de Arthur Aguiar, durante o "BBB 22". "Eita, Jade Piton", escreveu um seguidor. "Se foi para a Jade, elas nunca foram amigas. Isso é dor de quem não supera", alfinetou outra, ao comentar sobre boatos de que Yasmin teria raiva da ex-BBB por um possível envolvimento dela com seu ex-marido, Gabriel Medina.