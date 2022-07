Tadeu Schmidt e Boninho - Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2022 18:21

Rio - Boninho espantou de vez os boatos sobre uma possível saída de Tadeu Schmidt do comando do "Big Brother Brasil" ao publicar uma foto ao lado do apresentador nesta quinta-feira (21). No registro, o diretor de núcleo da TV Globo falou sobre os preparativos para a próxima edição do reality show. "BBB23 está ON!! Segura que vem coisa boa", escreveu.