Heitor Martins é sequestrado no interior de São PauloReprodução do Instagram

Publicado 22/07/2022 08:26 | Atualizado 22/07/2022 10:55

Rio - Famoso pelo personagem Pit Bitoca, do 'Zorra Total', Heitor Martins viveu momentos de pânico no último fim de semana, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O humorista foi sequestrado, permaneceu cinco dias em cativeiro, teve a casa queimada e o carro roubado. Ele deu detalhes do caso através do Instagram Stories, nesta quinta-feira.

"Aconteceu uma coisa comigo nesse final de semana. Fui sequestrado, fiquei cinco dias em cativeiro, inclusive queimaram meu carro, roubaram minha casa, mas graças a Deus, tô bem, tô vivo e mais forte agora, com todo esse carinho de vocês. Então, tudo tranquilo, graças a Deus. Tô vivo, saiu tudo bem. Foi o material, mas a vida vale muito mais que essas coisas todas", disse Martins.

Em uma sequência de vídeos, Heitor também negou que tivesse caído em um golpe. "Não teve nada de mais. Não teve golpe do Tinder. Estão criando coisas na cabeça. Eu fui a São José dos Campos ao encontro de uma moça do Tinder. Aí fui pego lá e nem acabei encontrando a moça. Foi só. [...] Eu fui ao encontro de uma moça do Tinder, mas não é golpe, 'caí no golpe'. Também não sei. Já conheci várias pessoas no Tinder, sou amigo delas até hoje. É uma ferramenta normal. Pode ter gente ruim lá? Pode, claro. Mas eu não sei dizer pra vocês. Fui pego antes, fiquei em cárcere privado. [...] Eu fui solto ontem (quarta-feira) e até agora não consegui dormir", destacou.

Heitor Martins ganhou destaque no 'Zorra Total', da TV Globo, em 2001. Ele interpretava o personagem Pit Bitoca, parceiro de Pit Bicha (Tom Cavalcante). Após o sucesso, o comediante tem passagens pelos programas 'Show do Tom' (Record) e 'MultiTom' (Multishow). Além de Pit Bitoca, o ator também dá vida a Gravidinha de Taubaté.