Leonardo dá selinho em fã e viraliza na web

Publicado 22/07/2022 12:43 | Atualizado 22/07/2022 12:51

Rio - Na manhã desta sexta-feira, um vídeo envolvendo o cantor Leonardo começou a viralizar na web. No registro, o artista, que é casado com a empresária Poliana Rocha há 25 anos, aparece recepcionando calorosamente uma fã no camarim, após seu show, com um selinho.

No vídeo, ele abraça uma mulher loira, que usa vestido vermelho e aparentemente, pede para que ela se aproxime mais, depois, os dois dão um selinho. Após posarem para foto, uma pessoa da produção o auxilia a limpar os lábios sujos de batom com um lenço de papel.

Recentemente, a esposa do cantor havia sido questionada, em seu perfil no Instagram, sobre supostas traições sofridas no casamento. "Poli, adoro você. É verdade que o Léo tem outra mulher?", perguntou um fã durante uma interação nas rede social.

Poliana, que é mãe do cantor Zé Felipe, rebateu: "Se tem, por favor, não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Desculpe", finalizou.

