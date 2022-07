Silvero Pereira posou com dublê de sucuri - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 14:58

Rio - Silvero Pereira, que interpreta Zaquieu em "Pantanal", surgiu nesta sexta-feira (22) segurando a réplica de uma cobra sucuri nos bastidores da trama. Nos cliques divulgados no Instagram, a cobra surge com parte do corpo apoiada no pescoço do ator. A dublê de sucuri, que foi encomendada pela equipe do folhetim, mede 4 metros e foi produzida com material que requer glicerina para evitar o ressecamento."Zaquieu voltando com fortes amizades", escreveu Silvero. A publicação causou diversas reações na web. "Medo", disse um seguidor. "Zaquieu e o Veio do Rio", brincou outro. "Finalmente! Saudades de te ver dando um show!", afirmou um terceiro.