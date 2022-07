Babi Cruz se emociona ao falar sobre o marido, Arlindo Cruz - Reprodução de vídeo/ Vipei!

Publicado 21/07/2022

Rio - Esposa de Arlindo Cruz, Babi foi às lágrimas ao falar sobre a expectativa de reversão do estado de saúde do cantor e compositor, em entrevista ao 'Vipei!'. Ela comentou que acredita em milagres, mas confessou não ter nenhuma esperança de que o sambista volte a levar uma vida normal, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), enquanto tomava banho, em 2017. Desde então, ele já passou por 17 cirurgias, cinco delas na cabeça.

"Não (tenho expectativa de reversão). Absolutamente nenhuma. Não tenho. Já tive. É duro dizer isso, mas não tenho. Acabou. Agora é outra história, é outro papo. Outra realidade. Agora é dar qualidade de vida pra ele, cuidar dele. É isso. Ele entende", afirmou Babi, aos prantos.

Ela também falou sobre a opinião dos profissionais que cuidam de Arlindo. "A neurologia não é certa e nem dá certeza. É caso a caso. O Arlindo passou muito as expectativas. Tinha dias que o médico falava pra mim: 'Babi, chama seus filhos que ele não passa dessa noite'. Eu dizia: 'ele passa dessa, da próxima'. Ele foi passando. A estatística pra esse AVC que ele teve, que foi no tálamo, uma parte nobre do cérebro, só 17% das pessoas chegam ao hospital. Outras são morte súbita. Depois, as estatísticas vão sendo piores e ele passou por todas", comentou.

"O Arlindo tem muita vontade de viver, muita força. Vale muito a pena estar vivo. Me coloco no lugar dele sempre. Se eu estivesse no lugar dele, tendo o tratamento que ele está tendo, eu gostaria de ficar, sim. Com ele estando bem, a gente faz tudo com ele. Ele tem vida. Ele sabe quem é o neto, que sou eu, que é o filho... Ele tem um ouvido muito bom, ele escuta", completou Babi, que acredita que o sambista entende tudo.

"Quando colocamos o filme preferido dele, ‘Loucademia de Polícia’, ele tem as reações na hora certa, dá um sorriso na hora que é pra rir. Ele estava na sala quando saiu a notícia da morte da Beth Carvalho (em 2019). Na hora ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Mas reverter esse quadro.. Eu acredito em milagres, ele é um milagre por estar vivo. Agora, mais que isso, não", frisou.



Estado de saúde de Arlindo

Na entrevista, Babi deu detalhes do estado de saúde do marido, que está internado no Hospital Samaritano, da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, desde o dia 28 de junho. Os médicos realizaram uma broncoscopia devido excesso de secreção no pulmão e aproveitaram para ajustar uma válvula no cérebro do músico. "O Arlindo com essa cirurgia, emplaca a 17ª cirurgia, sendo cinco na cabeça. Outras foram GTT (gastrotomia), traqueostomia, deságue de válvula no abdômen, tivemos um problema com uma sonda cervical que teve que refazer o pênis", enumerou.

A mãe de Flora e Arlindinho ainda admitiu que por um período acreditou na plena recuperação de Arlindo. "Nós avançamos muito da terceira cirurgia, pra quarta cirurgia, a gente tinha uma certeza que tudo ia dar certo, que ele ia melhorar. Tudo bem que a realidade é dura. É nua e crua. Eu e meus filhos não almejávamos mais o artista, a gente só queria o civil, o marido, o pai", disse.

Logo depois, ela explicou como funciona a válvula no cérebro do cantor. "Existe uma válvula no cérebro que existe para evitar a hidrocefalia. É uma bomba que ela tira gotículas de água da cabeça, joga pro organismo, para ir para o deságue e descarte, na urina, no suor. Essa válvula parou de funcionar, depois que para, não dá pra tirar. Ela fica ali, adere ao organismo. E a outra válvula passa a trabalhar dobrado. Realmente, é difícil. Nós ainda temos sonhos de tratamentos, estamos estudando um que se chama a 'Voz do Cérebro'. Quem sabe, né? Que a voz do cérebro do Arlindo não cante mais uns 30 sambas novos", desabafou.

Dificuldades

Ao ser questionada sobre a fase difícil que enfrenta, Babi se emocionou: "A gente vive. A gente faz bem poucos planos. Depois do AVC (do Arlindo) passei a não fazer planos a longo prazo. Gosto de coisas curtas. Porque é muito estranho. Tudo mudou, muda muito. Não posso fraquejar porque meus filhos não aceitam. Meus meninos precisam que eu esteja inteira. Fui na ambulância com o Arlindo no dia 17 de março e voltei em casa no dia 28 de agosto. Fiquei quase oito meses no hospital. Voltei em casa por um momento, mas eu não tinha condição de sair de perto dele. Tenho certeza que se eu não estivesse ali, de olho, conhecendo as expressões, a temperatura dele, ele talvez ele não conseguisse passar. Ficava 16, 17 horas em pé no CTI".

Problemas financeiros

Com a enfermidade de Arlindo e a chegada da pandemia, Babi enfrentou problemas financeiros. "Tive que vender minha casa pra pagar dívidas. Tive três músicos maravilhosos que processaram e levaram mais de R$500 mil reais da gente. Fui julgada à revelia, porque a gente não pagou advogado, o advogado não avisou que tinham audiências e os músicos levaram o dinheiro. Estou terminando de pagar esses trastes agora. Vendi minha casa, fomos morar no apartamento do Recreio. Um apartamento pequeno pra nossa estrutura. A estrutura do Arlindo de home care, tem gente em casa o tempo todo".

Ela também comentou como foi cuidar do marido durante a pandemia. "O médico falou assim: 'vocês vão ter que sair de casa, deixar o Arlindo isolado, porque vocês e seus filhos oferecem perigo pra ele. Ou a gente isola ele aqui ou ele vai pro isolamento no hospital'. Ficamos seis meses fora de casa. Quando a gente ficava em casa, parecia que a gente estava na linha de frente do hospital. Ele não pegou covid, e ele não ia aguentar".

Momento do AVC

Babi Cruz ainda relembrou o momento que Arlindo teve um AVC. "Defino esse momento como um piscar de olhos. A pessoa entrou no chuveiro compondo um samba. Eu estava do lado montando uma mala. Ele estava cantando no chuveiro, eis que ele parou de cantar e eu ouvi um barulho. Falei: 'Que barulho é esse, Arlindo?'. Ele não respondeu e eu continuei dobrando a roupa. Ouvi um outro barulho que me chamou a atenção. Quando eu olhei, ele estava deitado. Quando eu vi ele com o chuveiro na cara, eu levantei e fui (ajudá-lo). Ele falava: 'estou fraco", relatou.