Adriane Bonato fala sobre relacionamento com Claudia Rodrigues no SuperPopReprodução de vídeo/ RedeTV!

Publicado 21/07/2022 10:27

Rio - Adriane Bonato deu detalhes de sua relação com a atriz Claudia Rodrigues durante o 'SuperPop', da Rede TV, na noite desta quarta-feira. A empresária contou para a apresentadora Luciana Gimenez que a humorista está entendendo sua sexualidade. Ela ainda revelou que a namorada a trata no masculino e age como se ela fosse homem.

"Acho que ainda está caindo a ficha. Ela está se encontrando. Na cabeça dela, ela ama a Adriane que é uma mulher, mas ela age como seu eu fosse homem. Ela me chama de 'amor' e fala 'ele'. Ela me trata no masculino. Ela me trata como ele e não como ela", contou Adriane.

Na entrevista, a empresária também falou sobre o primeiro beijo das duas. "Ela me roubou um beijo em uma festa de família. Aquilo me assustou muito. Sempre fui muito recatada, me preservei, os outros relacionamentos que tive nunca expus.... Ela vem e me dá o maior beijo. Saí rápido, disfarcei, fui ao banheiro. Me recompus. E a gente continuou na festa, como se nada tivesse acontecido", comentou ela.

Adriane relatou, em seguida, que no caminho para casa Claudinha se declarou para ela. "Eu perguntei o que aconteceu. Ela falou: 'estou apaixonada por você, gosto de você e eu quero casar com você'. O jeito Claudinha de ser, nunca vi uma pessoa tão direta. Eu disse: 'não, você está confundindo as coisas. Não é por aí. É amor, sim, mas entre duas amigas, duas pessoas que trabalham juntas'. Eu tinha medo de tudo o que podia acontecer com ela. Ela declarar isso e assumir isso... ela ia sofrer preconceito".