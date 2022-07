Juliano Cazarré se exalta após ser chamado de machista durante live - Reprodução / Instagram

Publicado 21/07/2022 09:23 | Atualizado 21/07/2022 09:27

Rio - O ator Juliano Cazarré, responsável por dar vida ao peão Alcides na novela "Pantanal", acabou se estressando durante uma live feita em seu Instagram, na última quarta-feira. Durante a transmissão, que teria como objetivo falar sobre o ideal de esposo presente na figura de São José, o artista foi chamado de machista por um seguidor e não poupou palavras para rebater a acusação.

"Hoje vamos fazer a oitava live, o oitavo vídeo sobre São José. Serão 30 dias, hoje é o dia 8. Boa tarde a todos!", disse, logo no início da interação. "Ontem não consegui de jeito nenhum, acordei, fiquei um pouco com as crianças, porque elas estão precisando de atenção, corri para a Globo, gravei, gravei, gravei, cheguei tarde em casa. Estava minha mãe aqui, minha irmã, meu cunhado, o pessoal que veio de Brasília, meu pai, meus três sobrinhos, ficou uma criançada aqui, uma zoada, não consegui. Já vi que não vão ser 30 dias corridos. Estou num momento de correria, com gravação da novela e pensando quando vou poder ir para São Paulo visitar a Letícia, enfim… Vamos falar sobre esse ideal de esposo que é São José", explicou o ator, que está cuidando dos quatro filhos enquanto a esposa, Letícia Cazarré, acompanha a caçula dos dois, diagnosticada com uma cardiopatia rara, no hospital.

Após doze minutos de vídeo ao vivo, Cazarré se enfureceu ao ler o comentário de um internauta que o chamava de machista. "'Ai, machismo! Cazarré é machista, quem tem mãe não tem proteção!' Eu falei que quem tem mãe não tem proteção? Eu falei mal das mulheres por acaso, em algum momento? É sempre essa frescura, meu irmão! É sempre essa frescura, por isso que está cheio de homem geleia assim, falar bem dos pais não é falar mal das mães. Burro!", disparou. "Eu quero ver você achar alguém que trate a mulher tão bem quanto eu trato. Eu sou o cara que está em casa, meu irmão, com as crianças… estou aqui com quatro, com quatro!", afirmou.

"Aí, você vem aqui na minha live falar que eu sou machista? Seu moleque! Eu estou em casa com quatro! E vocês estão aí falando: 'ah, seja livre, gata! Seja livre, eu não sou machista não!' Pega uma hoje, pega outra amanhã, pega e larga as mulheres tudo para trás, faz filho e foge. Eu sou o cara que está em casa, palhaço! Isso aqui é o antimachismo, isso aqui não é ser machista, não, isso aqui é ser homem, que é o que não tem mais. E toda sociedade que fica sem homem afunda. Porque toda sociedade precisa de um equilíbrio entre masculino e feminino. E gente assim, fresca, é o tipo de gente que faz mal para a mulher, que abusa, que maltrata, que não defende, que tira proveito", criticou.

"É por isso que eu estou aqui falando de São José, para vocês aprenderem a defender as mulheres, a ficar em casa. Fez filho? Assume, cria. Está com problema no casamento? Resolve, continua casado, se sacrifica, acorda mais cedo, dorme mais tarde, pega dois empregos, pega três empregos. É por isso que eu estou aqui, por causa desse tipo de frouxo aí", concluiu o ator.