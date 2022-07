Arthur se revolta com Andressa Urach após ter vídeos apagados por ela - Reprodução / Instagram

Publicado 21/07/2022 11:30 | Atualizado 21/07/2022 11:32

Rio - Arthur Urach usou as redes sociais, na última quarta-feira, para se queixar sobre o comportamento da mãe, Andressa Urach. Segundo o rapaz, a modelo excluiu, sem sua permissão ou da namorada, Brenda Medeiros, alguns vídeos que estariam disponíveis no canal do casal no Youtube.

"Para vocês verem que mãe boa, não é mesmo? Ela acabou de entrar no meu canal e excluiu boa parte dos meus vídeos. E ela cancelou o meu número, tá bom? Mesmo a gente pagando", disparou Arthur, ao postar fotos de tela em que o dispositivo de Andressa aparece nos acessos de login do canal. "Preciso dizer mais alguma coisa?", questionou.

"Já tentamos contato com o YouTube para tentar ter nossos vídeos de volta e mudamos a senha do nosso canal. E, para quem não sabe, isso que aconteceu em nosso canal é crime. É invasão e não pode, é errado", desabafou Brenda, que se juntou ao rapaz nas queixas.

Segundo Arthur, Andressa tomou essa decisão depois da publicação de um vídeo em que ele falava sobre seu desentendimento com a mãe , após ter escolhido mudar de cidade para morar com a namorada. No registro, o jovem também relembrou o dia em que passou mal e em vez de ser encaminhado ao hospital, foi levado à igreja.

"Não é a primeira vez que eu tento me expressar e ela sempre fala que tem um demônio dentro de mim. Então, esse é um dos maiores motivos por eu ter crescido sem saber falar o que eu sinto [...] Fiquei uma semana passando mal por conta de toda essa situação, mas ela se recusa a entender que toda a influência que ela tem, usou para afetar a minha vida", alegou.

"[Ela] falou que não queria me ter mais como filho. Eu vou falar de uma vez que fiquei, tipo, assim, 'que tipo de mãe faz isso?'. Um dia, eu estava com muita dor na barriga e falei para ela, sabe o que ela fez? Me levou pro hospital? Não. Me levou para igreja às seis da manhã e foi para o presídio cuidar das pessoas, como ela disse para mim. Me deixou com os pastores na igreja e voltou de noite. Quando eu estava agoniando de dor, ela me levou para o hospital", narrou o jovem, dizendo que precisou de uma lavagem estomacal.