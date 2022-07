Ricky Martin - Reprodução/Instagram

Rio - Ricky Martin venceu um processo movido por seu sobrinho, que acusou o cantor de incesto e agressão . Nesta quinta-feira, a defesa do artista publicou um comunicado nas redes sociais de Martin anunciando que a ordem de restrição temporária contra o ex-Menudo foi dispensada pela Justiça de Porto Rico após o jovem de 21 anos retirar as queixas.

"Assim como havíamos antecipado, a ordem de proteção temporária não foi estendida pelo tribunal. O acusador confirmou ao tribunal que sua decisão de arquivar o assunto foi apenas dele, sem qualquer influência ou pressão externa. E o acusador confirmou que estava satisfeito com sua representação legal no assunto. O pedido veio do acusador para arquivar o caso", diz a nota publicada, em inglês e espanhol, no perfil de Ricky no Instagram.

Em seguida, os advogados que defenderam o cantor minimizaram as denúncias feitas pelo sobrinho, voltando a afirmar que o rapaz sofre com problemas de saúde mental. "Isso nunca foi nada mais do que um indivíduo problemático fazendo falsas alegações com absolutamente nenhuma prova. Estamos felizes que nosso cliente viu a justiça feita e agora pode seguir em frente com sua vida e sua carreira", finalizaram.

A vitória de Ricky Martin no caso vem após o cantor participar de uma audiência online, nesta quinta-feira, através da plataforma Zoom, direto de Los Angeles, nos EUA, onde se apresenta, na sexta-feira e no sábado, com a Orquestra Filarmônica de Los Angeles, no famoso anfiteatro Hollywood Bowl. De acordo com uma fonte ouvida pelo portal, o ex-integrante do grupo Menudo ficou em silêncio durante a sessão e não fez nenhuma declaração em resposta às denúncias feitas por seu sobrinho.

Relembre o caso

Ricky Martin recebeu uma ordem de restrição, no início deste mês, emitida pela Justiça de Porto Rico. Na ocasião, o cantor de 50 anos enfrentava acusações de violência doméstica feitas sob a Lei 54, que garante o anonimato às vítimas. No entanto, a identidade da vítima foi exposta pelo irmão do artista, Eric Martin, em live no Facebook, onde revelou que as denúncias de abuso, agressão e incesto foram feitas por Dennis Sanchez, filho de Vanessa Martin e sobrinho de Ricky.

O jovem de 21 anos alegava ter se relacionado com o ex-integrante do grupo Menudo durante sete meses e, com o término, teria sido perseguido pelo tio, que não aceitou o fim da relação. Depois de denunciar Ricky, Dennis entrou com uma ordem de restrição temporária contra o artista porto-riquenho, que estaria telefonando e rondando a casa do sobrinho há dois meses, desde que o relacionamento foi interrompido.