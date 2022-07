Viviane Araújo curte praia no Rio - Delson Silva / AgNews

Viviane Araújo curte praia no RioDelson Silva / AgNews

Publicado 23/07/2022 21:04

Rio - Viviane Araújo e o marido, Guilherme Militão, aproveitaram o sábado ensolarado no Rio para curtir a Praia do Recreio dos Bandeirantes. Na reta final da gravidez, a atriz, de 47 anos, tomou banho de sol e se refrescou no local.

Recentemente, a atriz, que está com oito meses de gravidez, comentou que tem feito fisioterapia pélvica durante a gestação. "A fisioterapia pélvica é para todo mundo, para no futuro você não ter nenhum problema. Não é só bom para o parto normal, mas também para cesariana, o pós-operatório também, uma série de benefícios que a fisioterapia pélvica traz para gente. Eu estou amando!", contou nas redes sociais.

"É muito importante fazer os excercícios diários, além das consultas. Faz toda diferença! Tem que ter uma disciplina também", aconselhou, na época.