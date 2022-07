Marcos Oliveira fala sobre alta hospitalar - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2022 15:59 | Atualizado 23/07/2022 16:00

Rio - Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de "A Grande Família", usou as redes sociais, na tarde deste sábado, para dar detalhes sobre sua alta hospitalar, concedida na última terça-feira . O ator foi internado no dia 12 de julho, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio, a fim de realizar uma cirurgia de fístula uretral, espécie de anomalia que permite que a urina vaze para outros órgãos, que não possuem relação com a uretra.

"Oi, gente. Voltei para casa", anunciou via Instagram. "Ainda tenho que me recuperar, mas os boletos não param de chegar: farmácia, luz, aluguel, mercado e para complicar, não estou podendo sair de casa por enquanto", disse ele, na legenda do post, onde pede o apoio daqueles que possam fazer doações pelo pix.

Segundo Marcos, o processo de recuperação o obrigará a fazer mais 45 dias de repouso, em casa. "Quero sair logo dessa situação e voltar a trabalhar", contou, em vídeo.

Em maio deste ano, o ator já havia dito que estaria enfrentando dificuldades financeiras. "Estou precisando de ajuda. Não é muito, mas se puderem me ajudar, eu vou agradecer muito, porque só estou eu e as minhas cachorras", afirmou. Na época, o humorista chegou a dizer que sentia-se constrangido em ter que pedir apoio para suprir suas necessidades básicas.