Bruna Linzmeyer aparece deslumbrante em look vermelho Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2022 22:00

Rio - A atriz Bruna Linzmeyer, de 29 anos, que recentemente deu vida à versão jovem de Madeleine em "Pantanal", garantiu elogios ao aparecer de look vermelho durante casamento de amigos, na França. No Instagram, a artista compartilhou alguns registros da ocasião, recebendo muitas mensagens carinhosas dos seguidores.

"Me olhei pronta no reflexo de um vidro e pensei: 'esse look com esse cabelo é só agora'. Marcas bonitas do tempo. Um casamento franco-brasileiro; entre casoulet e farofa - como diriam es noives", legendou na publicação de várias imagens do dia, onde aparece fazendo poses em um local ao ar livre e também, curtindo a festa com outros convidados.

"Gata", comentou Marta, a namorada de Bruna, que também esteve presente, trabalhando como DJ na comemoração. "Tão linda", elogiou uma seguidora. "Maravilhosa e sabe", disse outra. "Perfeição", afirmou uma terceira.