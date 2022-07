Juliette é barrada em igreja de Barcelona por causa de vestido - Reprodução / Instagram

Juliette é barrada em igreja de Barcelona por causa de vestidoReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2022 19:46

Rio - A cantora e campeã do 'BBB 21', Juliette Freire, aproveitou as férias para curtir um dia como turista na cidade de Barcelona, localizada na Espanha. Durante o passeio, na manhã deste sábado, a artista decidiu visitar a igreja Sagrada Família, onde foi barrada pela transparência de seu vestido.

fotogaleria

"Perrengue de turista", iniciou Juliette via stories do Instagram. "A gente saiu de casa e não tinha certeza se visitaria a igreja. Então, coloquei uma roupa transparente porque aqui está muito quente. Comprei o ingresso da igreja e nem me toquei", explicou Juliette.

Posteriormente, a cantora contou que quando já estava na porta do local, um funcionário a alertou sobre a questão da roupa. "Cheguei aqui e o rapaz super sem graça 'sua roupa está um pouco transparente'. Meu deus, eu fiquei com vergonha. Eu entendo, é uma igreja", contou, bem humorada.

Para conseguir acessar o interior da igreja, a ex-BBB pegou a blusa que seu amigo usava e colocou por cima do vestido. Já dentro do local, Juliette se derreteu pela arquitetura: "Meu deus do céu, que coisa linda! Olha isso, estou emocionada", afirmou, mostrando os detalhes do ambiente.

Veja o vídeo

Juliette barrada na porta da igreja pic.twitter.com/4GmSpN2Y3d — Portal Juliette a Bonitta (@portalabonitta) July 23, 2022