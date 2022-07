Taís Araujo tira tranças de Lázaro Ramos - Reprodução/Instagram

Taís Araujo tira tranças de Lázaro Ramos Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2022 11:52 | Atualizado 23/07/2022 12:00

Rio - Lázaro Ramos e Taís Araujo mostraram para seus seguidores um momento carinhoso do casal. No vídeo, publicado nesta sexta-feira (22), o ator aparece deitado no colo da esposa, com está casado há 15 anos, enquanto ela tira suas tranças.

fotogaleria

"Cheios de amor e cuidado por aqui, né, 'mozin'? E você, tá cuidando bem do seu amor?", escreveu Lázaro no vídeo publicado no Instagram. "Eu cuido dele, ele cuida de mim e assim nós vamos seguindo", completou Taís pelo Twitter.

Em entrevista recente, Taís revelou que os filhos têm dificuldade para acompanhar o ritmo do casal. Eles são pais de João, de 10 anos, e Maria, de 7. "A gente casou jovem e demorou para ter filho. Aproveitamos muito. Agora estamos aproveitando com os filhos. Eles têm um ritmo. Às vezes meu filho fala: 'Dá para ficar em casa?' ou 'Mãe, queria ficar em casa'. Eles dão uma segurada na gente", conta a atriz, que sempre quer levar as crianças para passeios, viagens ou atrações culturais.