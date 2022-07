Bebel Gilberto causa polêmica ao pisotear bandeira do Brasil - Reprodução / Instagram

Bebel Gilberto causa polêmica ao pisotear bandeira do BrasilReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2022 17:37 | Atualizado 23/07/2022 17:47

Rio - Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, protagonizou um episódio polêmico, na última terça-feira, durante uma apresentação realizada em São Francisco, nos Estados Unidos. No show, a cantora pisoteia a bandeira do Brasil e afirma estar descontente com o país neste momento. A situação foi repercutida e criticada pelo ex-Secretário especial de cultura, Mario Frias, gerando alvoroço nas redes sociais.

fotogaleria

"Desculpe fazer isso, mas vocês acham que estou orgulhosa de ser brasileira ou não?", perguntou Bebel para plateia, em inglês, recebendo gritos e respostas de "Sim" e "Não". Após o ato, a cantora emendou na música "Bananeira" e não falou mais sobre o assunto.

O registro foi divulgado por Mario Frias, que via Twitter, teceu críticas à postura da artista. "Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar", disparou. Na sequência, o ex-Secretário acusou a cantora de ser um tipo de pessoa que só pensa em seus próprios interesses e se opôs a interpretar a bandeira como um símbolo político. "A bandeira do Brasil é dos brasileiros, só que alguns fazem questão de expressar o quanto odeiam o próprio país" disse.

Na rede social, muitos internautas concordaram com o posicionamento do ator, mas alguns, prestaram apoio à cantora. "Perfeito. Quando vejo a bandeira, o meu sentimento é de repugnância", afirmou uma mulher. "Também não estou orgulhosa e sinto até vergonha de dizer que sou brasileira", concordou outra.

Veja o vídeo