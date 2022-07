No último dia 26, Demi Lovato anunciou que seu novo single, "Skin Of My Teeth", será lançado no dia 10 de junho - Reprodução

Publicado 23/07/2022 10:56 | Atualizado 23/07/2022 11:00

Rio - Demi Lovato deu uma entrevista, nesta quinta-feira (21), para a rádio Mix 104.1, de Boston, nos EUA, e mais uma vez abriu o coração sobre a luta contra as drogas que trava desde a adolescência. A cantora, que já fez tratamento em clínica de reabilitação, contou que entende a sobriedade como seu novo normal.

"Eu tinha pessoas ao meu redor que queriam que eu ficasse sóbria. E eu não acho que eu queria isso. Tentei apenas fumar maconha, fiz todas as escolhas de barganha... e percebi que nada disso funciona para mim. O que entrou na minha vida é a aceitação. Uma coisa linda e algo que eu nunca pensei que aconteceria comigo", declarou.



Demi também refletiu sobre a proximidade dos 30 anos, idade que completa em agosto. "Há algo em entrar nos 30 que torna você mais receptivo a onde está na vida. E você não está mais se esforçando tanto para ser alguém, está entrando em sua identidade, e acho que isso também ajuda muito", disse a artista.