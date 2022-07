Felipe Ret - Reprodução Internet

Publicado 24/07/2022 12:09 | Atualizado 24/07/2022 12:32

Rio - Filipe Ret se pronunciou pelas redes sociais após ter derrubado um fã para fora do palco durante um show realizado na sexta-feira (22), na Bahia. "Qual é, irmão? Pô, tá subindo no palco. Na moral, cara", disse o cantor no vídeo do momento que acabou viralizando.

"Eu faço show com enegia, com amor e raiva. Geral se empolga. Sei que alguns se exaltam além a conta e fazem o que sabem que não deve: invadir o palco. Eu posso tolerar uma innvasão com respeito, posso tolerar várias invasões. Neste show, foram mais de 20. Quase me machucaram", iniciou.



Ret reconhece que estava raiva na hora ocorrido. "Minha reação foi uma típica autodefesa. No final, eu não chuto, mas o empurro de volta. Com raiva, sim. Quem nunca, né? Minha atitude foi de respeito aos 99% do público que queria curtir porque minha outra atitude seria abandonar o palco. Mas tenho meu jeito, sou aguerrido, quis continuar até o fim em respeito a grande maioria que merecia curtir e pagou para ver o show", explicou.



Na opinião do artista, o fã que invadiu do palco não merecia tratamento especial. "Quem tentou acabar com a festa não merecia respeito algum. Eu fui paciente pra cacete. Dizer que agredi fã é tirar do contexto e naturalizar a falta de respeito não só comigo, mas com todos os trabalhadores do evento e com 99,9% do público que só queria curtir. Obrigada a todos os fãs que compreederam e buscaram entender tudo o que aconteceu", finalizou.