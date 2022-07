Claudia Raia aproveita férias com os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2022 20:28 | Atualizado 24/07/2022 20:31

Rio - Claudia Raia usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar alguns registros de sua viagem pela Itália com os filhos, Sophia Raia e Enzo Celulari. A família passou o dia em Capri, uma das ilhas do país e dividiu declarações na web.

"Felicidade", escreveu Enzo, em italiano, na foto que aparece ao lado da mãe e da irmã. "Como eu amo vocês!", publicou Claudia, ao mostrar outros momentos do passeio com a dupla, frutos do casamento com Edson Celulari. Nos comentários, Sophia também se declarou para os dois. "Amo mais que tudo!", disse.

Os seguidores do trio também aproveitaram para tecer elogios a eles no perfil da atriz. "Perfeitos!", disse um. "Família linda!", comentou outra. "Que fotos lindas!", enalteceu um usuário. "Maravilhosos!", afirmou um fã.