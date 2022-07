Tiago Iorc anuncia volta aos palcos - Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2022 15:54 | Atualizado 24/07/2022 15:59

Rio - Tiago Iorc anuncionou neste sábado (23) seu retorno aos palcos. Ele iniciará uma turnê pela Europa em outubro, como informa a publicação em seu Instagram. O cantor está saindo de um hiato que iniciou em junho de 2020, quando sumiu das redes sociais após o lançamento de “Você Pra Sempre Em Mim”. Iorc quebrou o silêncio em novembro do ano passado para lançar seu novo single “Masculinidade", que aborda a masculinidade tóxica, mas até então não havia anunciado agenda de shows.

“Começou com um convite… Jorge Drexler me chamou pra participar de um show dele na Espanha. Do convite, renasceu a vontade de estar no palco. De estar mais perto. De rever vocês. Em outubro, eu e meu violão vamos dar um pulo em Portugal, Espanha e Inglaterra, para uma série limitada de shows, bem intimistas” disse ele na legenda do post, dando a entender que sua próxima parada será em terras brasileiras. "E já quero mais… Onde vocês gostariam que eu fizesse show aqui no Brasil?? Me contem! Não vejo a hora", completou Iorc.