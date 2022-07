Carmo Dalla Vecchia conta como conheceu o marido - Reprodução / Instagram

24/07/2022

Rio - O ator Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais, na manhã deste domingo, para sanar a curiosidade dos seguidores a respeito de como conheceu o marido, o escritor João Emanuel Carneiro, com quem tem um filho de 3 anos de idade, chamado Pedro. No Instagram, o artista contou que tudo ocorreu quando o novelista foi assistir a uma peça em que ele atuava.

"Amigo, me fala, como você conheceu seu marido?", quis saber um internauta. "Eu fazia um espetáculo horroroso e ele foi ver. Deve ter ficado com pena de mim e me pediu em casamento", respondeu Carmo, bem humorado, sem citar o nome da peça que fazia na década de 2000.

Atualmente, o ator interpreta o personagem Alfredo na novela "Cara e Coragem", exibida pela Rede Globo. Na emissora, o casal participou de trabalhos como "Cobras e Lagartos", de 2006, "A Favorita", de 2008, e da série "A Cura", de 2010.