Simaria fala sobre ’praticar calma’ em meio a crise com irmã, SimoneReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2022 16:41 | Atualizado 24/07/2022 16:42

Rio - Simaria Mendes, despertou a desconfiança dos fãs após publicar um pequeno texto em seu Instagram, no último sábado. No post, a cantora, que passa por uma crise na dupla em que forma com a irmã, Simone, falava sobre a necessidade de "praticar a calma".

fotogaleria

"O foco é praticar a calma. Porque é dela que nasce toda a criatividade, amor, luz e toda a paz. Nunca conte com a decepção porque ela é nunca te decepcionará", dizia na publicação feita em meio a rumores sobre o fim de Simone & Simaria.

Desde junho, a cantora está afastada dos palcos e recentemente, deixou de seguir Simone no Instagram. Em entrevistas recentes, Simaria revelou que daria um tempo na carreira, pois se sentia controlada pela irmã, que a impedia de agir com autenticidade.

"(Eu ouvia) 'cala a boca', 'não fala isso', 'não fala aquilo'... Mas, cara, eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Vou falar o que acho que é certo. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha. Mantendo respeito, irmandade, não tem como quebrar isso. Vai dar sempre certo", contou Simaria sobre a relação profissional com Simone.