Tatá Werneck mostra encontro de sua filha, Clara Maria, com Uri, filho de Letícia ColinReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2022 22:00

Rio - Tatá Werneck encantou os seguidores, na tarde deste domingo, ao mostrar um registro do encontro de sua filha, Clara Maria, com Uri, filho dos atores Letícia Colin e Michel Melamed. No Instagram, a apresentadora, que é casada com Rafael Vitti, escreveu uma legenda carinhosa sobre a relação de amizade entre ambos casais e as crianças.

"Minha amada amiga Letícia e eu engravidamos juntas. Nossos filhos nasceram com uns 20 dias de diferença. E hoje são amigos", iniciou Tatá. "Quem tem amigos tem tudo. Quem tem filhos que são amigos dos filhos dos amigos, tem tudo. Principalmente onde deixar as crianças quando quiser ir para uma 'rave' . Amamos vocês", completou, bem humorada. No período de reta final da gestação, em 2019, as atrizes chegaram a realizar o chá de bebê juntas.

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista foram só elogios. "Quem tem um amigo que fecha os olhos durante um abraço, tem tudo", escreveu uma internauta. "A carinha dela! Que amor", disse outra. "Que fofura! Vamos espalhar o amor sempre!", afirmou outro.