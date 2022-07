Kim Kardashian é criticada após publicar frase motivacional - Reprodução / Instagram

Kim Kardashian é criticada após publicar frase motivacionalReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2022 09:03

Rio - Kim Kardashian recebeu várias críticas, no último domingo, após publicar uma frase motivacional sobre "não ter o melhor de tudo". Nas redes sociais, os seguidores da empresária sentiram-se incomodados por esta afirmativa partir de alguém que expõe um estilo de vida tão luxuoso e ainda, relembraram cliques recentes da famosa em seu jato particular, chamado "Kim Air", que é avaliado em US$ 150 milhões, o equivalente a R$ 824 milhões.

fotogaleria

Nos stories do Instagram, Kim postou uma imagem em preto e branco, contendo uma mensagem que dizia: "As pessoas mais felizes não tem o melhor de tudo. Elas apenas fazem o melhor de tudo".

Na rede social Reddit, usuários rebateram a publicação da empresária do clã Kardashian. "Kimberly, você literalmente tem o melhor de tudo", disparou um, referindo-se à publicação feita por ela. "Elas podiam parar com a falsa gratidão de agir como se não tivessem tudo", alfinetou outro. "Tudo bem, então desista de todas as suas coisas, Kim, e veremos o quão feliz você está", propôs um terceiro.