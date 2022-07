Gabigol, Bella Campos e mais famosos curtem evento na Zona Sul do Rio

Rio - Um time de famosos marcou presença no evento 'Irmãos', na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo, que teve o show de Seu Jorge e Alexandre Pires, com participação de Diogo Nogueira. O jogador do Flamengo Gabigol foi um dos destaques da noite. O craque foi muito tietado e posou para foto com fãs. Bella Campos, David Junior, Isabel Fillardis, Aline Dias e o marido, Rafael Cupello, Alexandre Nero e a esposa, Karen Brusttolin, Jorge Aragão, Hélio de la Peña e a mulher, Ana Quintella, Claudia Ohana, Roberto Birindelli, Juliana Silveira e o esposo, João Vergara, também prestigiaram as apresentações.

