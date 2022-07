MC Cabelinho desmaia após pular do palco - Reprodução do Instagram

MC Cabelinho desmaia após pular do palco Reprodução do Instagram

Publicado 25/07/2022 09:38

Rio - MC Cabelinho passou por um grande sufoco durante seu show na Zona Sul do Rio, neste domingo (24). O funkeiro pulou do palco e acabou indo parar debaixo da plateia, onde havia crianças, já que sua apresentação era destinada ao público de 12 a 17anos. Com a confusão, o cantor ficou com falta de ar e chegou a desmaiar. Ele foi socorrido pelos seguranças.

"Estava fazendo o meu show na The Choice, e inventei de pular no público. Como geral faz, como já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade, mano. Eu comuniquei meus seguranças. Falei 'ó, vou pular, fica na atividade que eu vou pular no meio do público'. Quando eu pulei, esquece. Veio uma multidão de criança em cima de mim. Quando eu menos esperei, já tinha criança embaixo de mim. Uma multidão ali, e eu não tava conseguindo subir de jeito nenhum", comentou Cabelinho, através do Instagram Stories.

Logo depois, ele disse que tentou ajudar algumas crianças, mas não conseguiu porque desmaiou. "E tinha criança embaixo de mim pedindo socorro. Eu estava tentando ajudar, mas estava precisando de ajuda também. E quem não sabia estava pulando em cima de nós, cantando junto. Mano, vivi cena de terror ali. Com todo respeito, fiquei com falta de ar, desmaiei, tá ligado? Cheguei no camarim já zonzo com a equipe de bombeiro lá me ajudando. Mano... enfim, mano, tô bem. Peço desculpas, porque na hora do show a gente fica empolgado, o público estava lindo", finalizou o funkeiro.

Veja o vídeo: