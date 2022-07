Drica Moraes - Reprodução/Instagram

Drica MoraesReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2022 12:19

Rio - Drica Moraes compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que vai viaja de avião pela primeira vez em 4 anos. A atriz está a caminho do Maranhão para gravar cenas da próxima novela das nove da V Globo, "Travessia".



fotogaleria

"Partiu Maranhão! Não pego avião desde 2018… chego a estar nervosa!!! Viva", disse ela na legenda da publicação. Nos comentários, Chay Suede comemorou: "Viva! Jajá to chegando."

Na trama que substituirá "Pantanal", a atriz viverá a mãe de Chay Suede e sogra de Jade Picon, e recentemente, resolveu se posicionar sobre a polêmica da escalação da ex-BBB para o elenco. A influenciadora digital foi alvo de críticas após receber um papel ser ter experiência nem formação como atriz.

"Tento não ter preconceito com as coisas à princípio, até que a pessoa me prove o contrário", disse ela, à época. "Sou um dinossauro já. Na minha época, tinha que fazer teatro, ter experiência de palco. Hoje os tempos são outros, não dá para ver com tanto preconceito, as pessoas podem nascer um grande talento vindo de um meio digital. A pessoa vai ter que ralar. Não vai poder fugir disso", completou.