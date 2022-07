Isabella Scherer fala sobre mudanças no corpo durante gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 25/07/2022 10:53

Rio - A atriz Isabella Scherer, de 26 anos, usou as redes sociais, na noite do último domingo, para responder as perguntas dos seguidores a respeito das mudanças físicas pelas quais tem passado na gravidez dos gêmeos Mel e Bento. No Instagram, a jovem afirmou que ganhou peso durante a gestação, que completa 32 semanas nesta segunda-feira e falou sobre seus medos.

"Como lidou com as mudanças do seu corpo? Foi tranquilo?", quis saber um internauta. "A única coisa que me incomoda é a 'papada' que inchou muito", admitiu Isabella ao mostrar a região nos stories e explicar que consegue disfarçar o inchaço com maquiagem. "Agora estou com contorno e não dá para ver", disse.

"O que mudou depois que você virou mãe?", indagou outro. "Estou mais cansada, estressada, com dor nas costas... mas de resto continuo igual, só com 13 quilos a mais", contou a atriz, bem-humorada.

No que diz respeito à questão emocional, um fã questionou quais são os medos de Isabella em relação a maternidade. "Nossa, eu juro que tudo. Agora que está caindo a ficha de que eles estão prestes a nascer, eu acho que tudo... Tudo me dá medo", desabafou a filha do ex-nadador Xuxa.