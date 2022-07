Glória Menezes dá selinho em Diogo Vilela após conferir peça do ator no Rio

Rio - Glória Menezes, de 87 anos, prestigiou o espetáculo 'Cauby uma Paixão, no Teatro Dos Quatros', no shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo (24), com a família. Após a peça, a atriz fez questão de parabenizar Diogo Vilela, que dá vida a Cauby Peixoto (1931-2016), pelo trabalho. Os dois conversaram bastante, deram risada e posaram para fotos. A veterana da TV também deu um selinho no artista.

Diogo Vilela interpreta Cauby Peixoto pela segunda vez no musical. No espetáculo, o ator resgata depoimentos do cantor enquanto relembra alguns dos maiores sucessos de seus 65 anos de carreira. "É uma emoção muito grande interpretar Cauby Peixoto no teatro. Um trabalho que, para mim, faz a diferença na minha carreira pelo rigor da técnica necessária para manter a semelhança com sua voz e estilo. É muito bom também poder colocar em cena quase 30 anos de estudo de canto quase que diário", comenta ele, que também protagonizou a biografia "Cauby, Cauby", encenada em 2006 e 2018.

