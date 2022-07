Jão desabafa após ter carro perseguido na volta de show - Reprodução / Instagram

Jão desabafa após ter carro perseguido na volta de showReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2022 11:22

Rio - O cantor Jão usou as redes sociais para desabafar, na madrugada desta segunda-feira, depois de ter o carro perseguido após um show que realizou em Jundiaí, interior de São Paulo. No Instagram, o artista dividiu o episódio com os seguidores e pediu para que os fãs não se comportem dessa maneira.

fotogaleria

"Queria falar uma coisa estranha e séria com vocês", iniciou o cantor, via stories. "Na metade do caminho, notamos que havia um outro carro há muito tempo próximo do nosso. Seguindo a gente. Estava bem grudado. No começo, achei que não fosse nada", contou, referindo-se à volta da apresentação.

"Não sei quem estava lá, qual era a intenção de quem estava ali. De vez em quando, a gente via flash de celular de dentro do carro. A gente fingiu que ia encostar o carro para tirar a dúvida e eles pararam na nossa traseira. A gente correu muito e tentamos achar um desvio para chegar em casa. Começou a ficar perigoso, porque subimos meio-fio, atravessamos sinal... Isso durou uns 30 minutos", expôs Jão. "Eles achavam a gente o tempo inteiro. Estava com medo de sofrer um acidente, porque toda hora eu achava que a gente ia capotar, ou que eles iam bater na gente", desabafou.

Por fim, o cantor e sua equipe conseguiram chegar ao destino em segurança, mas ele aproveitou para ratificar aos fãs sobre os riscos de agir dessa forma com alguém. "Eu nem deveria estar pedindo isso, porque é uma coisa óbvia. Não façam isso, por favor. Foi perigoso para mim, para a minha equipe, para meus amigos. Para vocês do outro carro. Fora, que chegamos muito tempo depois do que a gente deveria ter chegado em casa. Depois de uma semana inteira de trabalho. Não façam isso", pediu.